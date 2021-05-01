Фермеры Ишимского района посеют масличный лен на 400 га

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Под масличный лен в Ишимском районе решено отвезти 400 га, немного больше, чем в прошлом году. Фермеры делают ставку на эту культуры благодаря ее экономической привлекательности.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил первый заместитель главы района Сергей Максимов.

"В прошлом году попробовали посеять лен на маслосемена, результат понравился. Культура интересная, красивая, а самое главное – экономически выгодная. Решили продолжить, уже приступили к посеву", - отметил он.

На посевную вышли в конце апреля, добавил Максимов. На 14 мая аграрии засеяли 39% посевных площадей, что составило 36 тыс. 400 га. Одними из первых в области посеяли горох, на 500 га больше запланированных. Сейчас аграрии активно продолжают посев пшеницы, технических культур и однолетних трав.

Инна Кондрашкина