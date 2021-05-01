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На чемпионате Европы по бодибилдингу выступит тюменка Ольга Хасанова

Спорт, 18:58 14 мая 2021

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменская спортсменка Ольга Хасанова выступит на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу в испанском городе Санта-Сусанна 16 мая, сообщает пресс-служба областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Девушка предстанет в категории "Фитнес-бикини". На ее счету не одна победа в категории, где необходимо продемонстрировать сильное, подтянутое и красивое тело. Ольга Хасанова – обладатель золота мультиспортивного фестиваля Siberian Power Show. На Кубке России она подтвердила статус чемпионки в категории "Фитнес-бикини" до 172 см" и стала двукратной чемпионкой России.

Судейская коллегия оценит правильные пропорции, фотогеничность, походку, качество кожи, осанку, тонус мышц, позирование участниц и т. д. Одним из главных критериев соревнования считается маленький процент подкожного жира (8-10 % от общей массы тела). Претендентки на победу должны обладать узкой талией, подтянутыми ягодицами и стройными ногами.

"Я шла к этой сцене два года, – поделилась своими переживаниями в социальных сетях Ольга Хасанова. – Внутри все сжимается от волнения и предвкушения. Готова идти в бой"!

На чемпионате ей предстоит пройти два этапа. В первом участницы, выйдя на сцену, сделают повороты на четверть оборота, последовательно занимая основные позиции: фронтальную (лицом к судьям), левой стороной к судьям, спиной к судьям, правой стороной к судьям, возврат во фронтальную позицию.

В финале каждая из участниц продемонстрирует свое очарование и красоту тела в движении в рамках индивидуального дефиле.

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# бодибилдинг

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