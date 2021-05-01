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В Ишимском районе инспекторы задержали пьяного дальнобойщика

Происшествия, 16:21 14 мая 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяного водителя-дальнобойщика задержали сотрудники ГИБДД на 297-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе 14 мая, сообщает Госавтоинспекция региона.

Водитель большегруза - житель Тверской области, которому на днях исполнится 58 лет. Он рассказал, что с января не был дома, все надоело, пил алкоголь на парковке: "Сильно не долго, но с Пасхи начал". Потом отправился в путь. Мужчина ехал с грузом в Тобольск.

Показания алкотестера составили 2,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, результат зафиксирован на бумажном чеке алкотестера.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель не сразу смог понять, какой сегодня день, что происходит и дать пояснения. Автоинспекторы вовремя остановили и отстранили от участия дорожном движении опасного автомобилиста, пока он не совершил ДТП.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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