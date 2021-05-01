Государственные и региональные награды за добросовестный труд вручил тюменцам Александр Моор

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

33 тюменца получили государственные и региональные награды за добросовестный труд из рук губернатора Тюменской области Александра Моора. Торжественная церемония состоялась в областном правительстве 14 мая.

Общий успех всего региона складывается из отдельных успешных историй на местах, подчеркнул губернатор. В числе награжденных – работники здравоохранения и образования, науки, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, промышленности, информации, финансового сектора, а также представители общественных организаций.

Отдельные слова признательности Александр Моор адресовал ишимской школьнице Ангелине Лопатиной и работникам тюменского охранного предприятия Геннадию Герасимову и Рамазану Тыныбекову. Благодаря их решительным действиям были спасены от гибели люди. Наши земляки отмечены знаком отличия Тюменской области "За мужественный поступок".

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено начальнику анестезиолого-реанимационной службы областного перинатального центра Марине Швечковой.

"Такая высокая оценка моего труда – заслуга всего нашего коллектива. Благодаря поддержке губернатора и правительства Тюменской области нам удается добиваться хороших результатов, обеспечивая безопасное материнство для жительниц региона", – сказала Марина Швечкова в ответном слове.

За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи благодарности губернатора Тюменской области удостоены коллективы регионального отделения детско-юношеской организации "Российское движение школьников", общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" и региональной общественной организации "Областной поисковый центр".

"Всех вас объединяют умение работать с полной самоотдачей и высочайший уровень профессионализма. Не устану говорить вам большое спасибо за ваш самоотверженный труд", – подчеркнул губернатор, приветствуя награжденных.

Евгений Бабенко