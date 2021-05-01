Строительство новых дорог ведется в микрорайонах Ямальский-2 и Новопатрушево в Тюмени

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Строительство новых дорог идет в мкр Ямальский-2 и Новопатрушево. Всего за сезон в Тюмени построят более 15 км новых дорог в разных уголках.

По информации администрации Тюмени, в 2020 г. в рамках федеральной программы "Стимул" в мкр Новопатрушево дорожники построили две основные улицы района – Митинского и Шарова. Их общая протяженность 2,5 км.

Новая строящаяся дорога соединит микрорайон с кольцом по ул. Федюнинского. Срок завершения работ – 15 октября.

Строители начали реализовывать двухгодовой контракт по строительству ул. Валентины Трофимовой. Она находится внутри района и будет подъездным путем к будущим образовательным учреждениям. Ее протяженность 880 метров. Здесь также будут проложены широкие тротуары и велодорожки. В перспективе построить еще около 4 км дорог.

В мкр Ямальский-2 с 2017 г. проложено около 5 км дорожного полотна. Завершается строительство ул. Андрея Бушуева и Ямбургского проезда. По просьбам жителей принято решение "пробить" улицу А. Бушуева до Обхода города. Сейчас ведется проектирование, реализация запланирована в этом году.

В Ямальском-2 предусмотрено строительство 13 км новых дорог.

"Строительство новых дорог существенно разгружает транспортную обстановку в новых микрорайонах. Темпы ввода жилья, социальных объектов и дорожной инфраструктуры синхронизированы, на это и направлен нацпроект "Жилье и городская среда". Мы постоянно находимся в диалоге с жителями, и по их запросам проектируются новые улицы", - сказал глава города Руслан Кухарук.

Строительство дорог в 2021 году пройдет также в ж.р. Березняковский, мкр. Восточный-2, Казарово, в районе д. Плеханова. Продолжается реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д "Москва – Владивосток" с ул. Мельникайте и на пересечении ул. Мельникайте – ул. Дружбы.