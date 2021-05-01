Локализован лесной пожар у Железного Перебора в Тюменском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожар в пяти километрах от дер. Железный Перебор Тюменского района локализован. Идет ликвидация отдельных очагов возгорания.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель пресс-службы главы Тюменского района Галина Евсеева.

По ее словам, пожар находится далеко от населенного пункта. Деревне ничего не угрожает.

"Пожар локализован на площади 415 гектаров. Сейчас поднялся сильный ветер. Огонь уходит наверх, площадь может увеличиться", – сообщила она.

В работе задействовано много людей и техники. Они стараются не допустить распространение огня ближе к санаториям. "Готовность к эвакуации людей из санаториев – стопроцентная. Все специалисты, заместитель главы района на месте смотрят, как складывается ситуация. Для того, чтобы разместить людей, подготовлена школа в Винзилях", – заключила Галина Евсеева.

Пожар возник между Железным Перебором и Муллашами 15 мая.

Инна Пахомова