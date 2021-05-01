Загородные детские лагеря в России разделят по категориям и оснастят тревожной кнопкой

| Фото: Детский лагерь "Остров детства" Тюмень ВКонтакте | Фото: Детский лагерь "Остров детства" Тюмень ВКонтакте

Все загородные детские лагеря в стране разделят на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, уровня безопасности в регионе. Применят систему передачи тревожных сообщений.

Правительство РФ утвердило антитеррористические требования к местам по организации отдыха и оздоровления детей.

Для организаций из первой категории предусмотрены самые строгие требования. Они должны иметь особую систему охраны. За их безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск национальной гвардии или ведомственной охраны.

Детским лагерям из четвёртой категории будет достаточно проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС.

К этому списку добавляются системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели, если лагерь относится к третьей категории, и контрольно-пропускные пункты, если он относится ко второй категории.

Распределением лагерей по категориям займутся специальные комиссии. В каждом лагере будет свой паспорт безопасности.

Новые требования не распространяются на лагеря, которые охраняются войсками национальной гвардии, например, "Артек", а также на лагеря, организованные при школах.

Кроме того, под эти требования не попадают турслёты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней. Безопасность детей в таких случаях будет регулироваться другими нормативными актами.