В Тюменской области открылась горячия линия для родственников эвакуированных из медцентров поселка Винзили

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Горячая линия открыта в Тюменской области для родственников эвакуированных 17 мая из-за пожара постояльцев центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма", Винзилинского психоневрологического дома-интерната и санаторного центра "Витязь", сообщает региональный оперативный штаб.

Телефоны горячей линии для родственников: (3452) 50-29-12, 50-29-56, 50-29-62. Звонки принимают с 9 до 18 часов.

В региональном департаменте социального развития уточнили, что в центре "Витязь" на момент эвакуации находился только персонал, а большая часть клиентов центра "Пышма" уехали домой.

Напомним, ранее ИА "Тюменская линия" писала, что более 400 человек эвакуированы из соцучреждений, расположенных в направлении Ялуторовского тракта.