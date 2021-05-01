Четыре лесных пожара и один ландшафтный тушат в Тюменском районе

| Фото: пресс-служба администрации Тюменского района | Фото: пресс-служба администрации Тюменского района

Работы по локализации лесного природного пожара на территории Муллашинского, Винзилинского и Богандинского муниципальных образований продолжаются 18 мая. Всего в Тюменском районе борются с четырьмя лесными и одним ландшафтным пожаром, сообщает пресс-служба администрации района.

Сотрудники Авиалесоохраны, МЧС России по Тюменской области, Минобороны РФ, администрации Тюменского района, подразделений УМВД России проливают территории, применяют встречные отжиги, проводят опашку земель и обустраивают насыпи, организовано круглосуточное наблюдение. К борьбе с огнем привлекли около 300 человек и 50 единиц техники, в том числе авиацию.

Напомним, накануне из Пышминки и Железного Перебора были эвакуированы 49 человек. Их разместили в пункте временного пребывания в п. Винзили. Ночевали в ПВР девять человек, в том числе 4 детей. Для людей организовано горячее питание. Остальные разместились у родственников.