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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор поручил оказать финансовую поддержку пострадавшим из-за природных пожаров в Тюменском районе

Губернатор, 21:02 18 мая 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил оказать финансовую поддержку гражданам, пострадавшим из-за природных пожаров в Тюменском районе, сообщает региональный оперштаб.

Получить консультацию по вопросам оказания помощи, узнать, какие документы нужны для подачи заявления, пострадавшие от природных пожаров в Тюменском районе могут по телефону управления социальной защиты населения г. Тюмени и Тюменского района 8(3452)50-29-61 с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 17 часов.

18 мая с жителями СНТ "Солнышко" Винзилинского муниципального образования, значительно пострадавшего в результате пожара, встречались глава Тюменского района Светлана Иванова, заместитель главы Ольга Зимина, прокурор района Дмитрий Попов, его заместитель Денис Тамашакин, и.о. главы Винзилинского МО Ольга Матова. На месте обсудили ситуацию, проблемные вопросы. Также руководство сельской администрации и районный прокурор провели прием граждан в с. Богандинском.

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# Александр Моор , пожароопасный сезон , Тюменский район

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