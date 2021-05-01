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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменскую область прибыли дополнительные силы МЧС для борьбы с природными пожарами

Общество, 08:31 19 мая 2021

Первый заместитель чрезвычайного ведомства Александр Чуприян прибыл в Тюменскую область для координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и контроля за принимаемыми мерами по тушению природных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Также проводится наращивание сил и средств за счет прибывающих аэромобильных группировок МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего около 230 спасателей и 30 единиц специальной техники.

На данный момент в Тюменской области действуют более 60 очагов, за сутки потушено 138 очагов. В ликвидации труднодоступных лесных пожаров задействуют самолет Ил-76 МЧС, который сбросил более 210 тонн воды. Защиту населенных пунктов от огня осуществляет вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством, которым было сброшено 120 тонн воды.

Ситуация находится на особом контроле МЧС России.

пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области ﻿

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