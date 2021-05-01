Юрий Короткевич назначен помощником главного тренера ВК "Тюмень"

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Тренерский состав для мужских команд на следующий сезон утвердило руководство ВК "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.

Дружину высшей лиги "А" продолжит возглавлять Сергей Шульга. Помогать ему будет Юрий Короткевич. Этот тренерский тандем в сезоне 2019-20 годов привел сибиряков к бронзовым медалям второго по силе российского дивизиона.

Руководить коллективов высшей лиги "Б" будет Валерий Рожков. Его ассистентом станет Игорь Прохоров. На протяжении нескольких сезонов он работал в основной команде на должности статистика.