Юрий Короткевич назначен помощником главного тренера ВК "Тюмень"
| Фото: ВК "Тюмень"
Тренерский состав для мужских команд на следующий сезон утвердило руководство ВК "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.
Дружину высшей лиги "А" продолжит возглавлять Сергей Шульга. Помогать ему будет Юрий Короткевич. Этот тренерский тандем в сезоне 2019-20 годов привел сибиряков к бронзовым медалям второго по силе российского дивизиона.
Руководить коллективов высшей лиги "Б" будет Валерий Рожков. Его ассистентом станет Игорь Прохоров. На протяжении нескольких сезонов он работал в основной команде на должности статистика.