  • 19 мая 202119.05.2021среда
  • USD73,6992
    EUR89,9057
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Юрий Короткевич назначен помощником главного тренера ВК "Тюмень"

Спорт, 15:25 19 мая 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Тренерский состав для мужских команд на следующий сезон утвердило руководство ВК "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.

Дружину высшей лиги "А" продолжит возглавлять Сергей Шульга. Помогать ему будет Юрий Короткевич. Этот тренерский тандем в сезоне 2019-20 годов привел сибиряков к бронзовым медалям второго по силе российского дивизиона.

Руководить коллективов высшей лиги "Б" будет Валерий Рожков. Его ассистентом станет Игорь Прохоров. На протяжении нескольких сезонов он работал в основной команде на должности статистика.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:20 19.05.2021В Тюмени медики из 15 городов пробежали полумарафон
15:57 19.05.2021Дублеры ФК "Тюмень" всухую обыграли курганских футболистов
15:25 19.05.2021Юрий Короткевич назначен помощником главного тренера ВК "Тюмень"
13:32 19.05.2021МФК "Тюмень" может выйти в полуфинал плей-офф в Самаре