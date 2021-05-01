В Тюмени медики из 15 городов пробежали полумарафон

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

37 активистов Ассоциации выпускников Тюменского ГМУ из 15 городов Тюменской, Свердловской, Челябинской области, Югры и Пермского края участвовали в седьмом марафоне. Его посвятили 100-летию городской клинической больницы №3 Тюмени. Участники забега стартовали и финишировали на 20-м километре Велижанского тракта Нижнетавдинского района, сообщает Тюменский ГМУ.

Бегуны преодолели 21 км. Лучшим среди мужчин стал представитель Тюменского клуба любителей бега SibStar, спортсмен из Тавды Свердловской области Евгений Кокорин, среди женщин не было равных его землячке из Асбеста Марине Коневой, представляющей клуб "Урал-100".

Победителей по трем номинациям среди мужчин и женщин наградили денежными призами. Все участники марафона получили памятную книгу "История одной больницы". Авторы- выпускники ТГМИ 1980 и 1974 годов Станислав Муравьёв и Галина Макарова в своем научном труде по истории медицины на примере старейшей в Тюмени больницы описали историю развития здравоохранения в Тюмени.

Специальный приз, памятный комплект монет о выдающихся сражениях Великой Отечественной Войны, в номинации "за волю к победе", был вручен активистке Ассоциации выпускников Тюменского ГМУ Лилии Сабирзяновой.

Хирург Медико-санитарной части "Нефтяник" Алексей Дмитриев пробежал дистанцию вместе с супругой Татьяной. Они финишировали одновременно под аплодисменты болельщиков.

После забега участников ждали оздоровительные процедуры, сытный обед под музыку советских композиторов в исполнении ветерана марафонского бега Анны Харитоновой из Екатеринбурга.