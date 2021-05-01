  • 20 мая 202120.05.2021четверг
  • USD73,6778
    EUR90,1006
  • В Тюмени 24..26 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским депутатам рассказали о восстановлении благоустройства после раскопок

Политика, 09:02 20 мая 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Восстановление благоустройства после земляных работ обсудили тюменские депутаты на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 18 мая.

Как рассказал членам комиссии руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин, 30 несанкционированных раскопок выявили в областном центре за 2020 год. Нарушители заплатили штрафы на общую сумму в один миллион рублей.

"Администрация Тюмени следит за выполнением земляных работ, но, к сожалению, сетевые организации иногда не ставят городские власти в известность", - отметил он.

Депутат Владимир Гороховцев предложил комплексно подходить к вопросу ремонта коммуникаций и дорожного полотна. "Может быть, стоит детально рассмотреть эту проблему, чтобы не приходилось раскапывать новый асфальт", - добавил он.

Александр Сухомяткин отметил, что хотя сетевые организации применяют в своей работе внутритрубную диагностику и тепловизионную съемку, возможность порывов полностью исключить невозможно. "Диагностика проводится в обязательном порядке ежегодно", - уточнил руководитель управы.

По словам председателя постоянной комиссии Дмитрия Антипова, городские управы также на должном уровне проводят инспекционный контроль в случаях нарушения благоустройства.

"На каждый вид работ должна быть разработана технологическая карта производства с жестко прописанными требованиями", - добавил он, - Сроки восстановления после земляных работ определены до 1 июня текущего года".

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , гордума , депутаты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:02 20.05.2021Тюменским депутатам рассказали о восстановлении благоустройства после раскопок
18:51 19.05.2021Владимир Якушев: борьба с природными пожарами - общая задача всех структур, включая МЧС
17:48 19.05.2021В Госдуме поддержали поправки "Единой России" о новых мерах поддержки семей с детьми
14:06 19.05.2021Евгений Заболотный – лидер медиарейтинга председателей городских дум УФО