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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Якушев: борьба с природными пожарами - общая задача всех структур, включая МЧС

Политика, 18:51 19 мая 2021

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области

Постоянное и отлаженное взаимодействие всех структур, включая МЧС, на плановой основе, необходимо для эффективной борьбы с природными пожарами.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании, в котором приняли участие заместители губернаторов регионов УФО, глава департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, руководители региональных структур МЧС и лесного хозяйства.

"В основе этого взаимодействия должен быть четкий актуализированный план, учитывающий любые возможные ситуации", - подчеркнул полпред главы государства.

На территории Уральского федерального округа за сутки действовало 84 очага природных пожаров на общей площади 26 тыс. 294,87 га. Ликвидировано 56 природных пожаров на общей площади 4 тыс. 342,63 га. Продолжает действовать 28 очагов на общей площади 21 тыс. 952,24 га.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , МЧС , пожароопасный сезон

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