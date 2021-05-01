Тюменские спасатели вытащили мужчину из оврага в лесу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские спасатели помогли медикам достать пациента из оврага в лесном массиве в районе ДНТ "Суходольное" 19 мая.

В 16 часов сотрудникам Тюменской областной службы экстренного реагирования поступила информация от сотрудников скорой помощи.

"Им требовалась помощь в транспортировке пострадавшего из лесного массива до автомобиля. Мужчина находился в овраге. При помощи жестких носилок и альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали его. Пациента пронесли по лесу около 700 метров и переместили в машину скорой помощи", — рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Как мужчина 1983 года рождения оказался в овраге, неизвестно. Мужчина был в сознании.

Инна Пахомова