  • 20 мая 202120.05.2021четверг
  • USD73,6778
    EUR90,1006
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские спасатели вытащили мужчину из оврага в лесу

Происшествия, 14:53 20 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские спасатели помогли медикам достать пациента из оврага в лесном массиве в районе ДНТ "Суходольное" 19 мая.

В 16 часов сотрудникам Тюменской областной службы экстренного реагирования поступила информация от сотрудников скорой помощи.

"Им требовалась помощь в транспортировке пострадавшего из лесного массива до автомобиля. Мужчина находился в овраге. При помощи жестких носилок и альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали его. Пациента пронесли по лесу около 700 метров и переместили в машину скорой помощи", — рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Как мужчина 1983 года рождения оказался в овраге, неизвестно. Мужчина был в сознании.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спасатели , ТОСЭР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 20.05.2021В Тюмени грабителей пункта приема металлолома задержали спустя четыре года
15:48 20.05.2021Ишимец украл велосипед у магазина
14:53 20.05.2021Тюменские спасатели вытащили мужчину из оврага в лесу
14:35 20.05.2021Спасатели сняли девушку с крыши жилого дома в Тюмени