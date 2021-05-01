Безопасность детей на летнем отдыхе обсудили тюменские депутаты

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Организацию отдыха юных тюменцев в летние каникулы 2021 года обсудили депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по социальному развитию 19 мая.

Как сообщил членам комиссии директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов, за три смены более 22 тыс. детей посетят 85 лагерей дневного пребывания.

На вопрос безопасности детей обратил внимание коллег депутат Сергей Пыхалов. Народный избранник отметил, что большинство пришкольных территорий открыто для всех до вечера. На это директор департамента образования ответил, что во всех оздоровительных лагерях с дневным пребыванием будет обеспечена охрана.

"Кроме того, в 33 тюменских школах в этом году будут установлены контрольно-пропускные пункты", - добавил он.

Как будет решаться вопрос со скоплениями людей при входе в школы, поинтересовался депутат Александр Григорьев: "В учебном году проход организуется через несколько дверей с разницей во времени. Как этот процесс будет устроен в летние каникулы?".

Вячеслав Воронцов заметил, что лагеря дневного пребывания посещает намного меньше детей, чем школу в учебном году: "Открыт будет только центральный вход. Но в случае необходимости охранникам помогут дежурные".

"У специалистов городских ведомств есть понимание того, как сделать детский отдых летом увлекательным и вместе с тем безопасным, - считает заместитель председателя постоянной комиссии Наталия Путина. – Безопасность, в том числе противоэпидемическая, пожарная и антитеррористическая, беспокоит депутатов. Но сегодня у нас появилась уверенность в том, что отдых наших детей ничто не омрачит".

Николай Ступников