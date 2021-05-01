Владимир Якушев оценил синергетический эффект от создания НОЦ

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Объединение усилий властей, бизнеса и науки позволит добиться синергетического эффекта, и уже видны первые плоды. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседание Совета научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, которое прошло в правительстве РФ под председательством помощника президента РФ Андрея Фурсенко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Прорывные технологические проекты НОЦ направлены на лидерство России в стратегически важной аэрокосмической отрасли, а также сферах экологии городской среды и промышленности, новой энергетики и новых материалов", - подчеркнул Владимир Якушев.

На государственном уровне создание НОЦ - это шанс вывести региональную экономику, а вместе с ней и экономику всей страны на новый уровень, отметил Андрей Фурсенко. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сегодня государство нацелено на эффективное развитие взаимодействия науки и бизнеса. Для этого правительство РФ разрабатывает новые меры поддержки молодых специалистов.

Общий объем средств, направленных на поддержку всех 10 российских НОЦ в 2021 году, составляет 1 млрд 280 млн рублей.

"На заседании в правительстве прозвучала тема создания в рамках НОЦ молодежных научных лабораторий. Мы в ТюмГУ ориентированы на создание особых условий поддержки для успешной работы молодых исследователей", - отметил в своем выступлении ректор Тюменского госуниверситета Иван Романчук.

В лабораториях в настоящий момент создано 50 новых рабочих мест, где выполняются научно-технологические проекты и разработки, в том числе в соответствии с программой деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Среди поддерживаемых программой молодых исследователей - выпускники ТюмГУ и других тюменских вузов, а также те, кто переехал в Тюмень из других городов для работы в перспективных проектах и поступления в аспирантуру.

На 100% молодежная лаборатория седиментологии и эволюции палеобиосферы. Активно и результативно выполняет один из проектов по биобезопасности, поддержанный программой Западно-Сибирского НОЦ молодежная поисковая лаборатория АгроБиоIT.

В марте Минобрнауки провело оценку деятельности НОЦ за 2020 год. Общий объем показателей центрами был выполнен. Самый высокий темп прироста по количеству созданных высокотехнологических рабочих мест зафиксирован у Западно-Сибирского НОЦ.

Евгений Бабенко