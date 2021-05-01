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Александр Моор: 90% природных пожаров потушили в Тюменской области

Губернатор, 20:16 22 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

90% природных пожаров в Тюменской области потушены. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. Видеозапись размещена в его личном аккаунте в Instagram.

"Тактика, которую мы выбрали в последние дни принесла результаты. Это было достигнуто благодаря слаженной работе всей группировки сил и средств, которая работает на тушении пожаров. В группировке - региональные силы, МЧС России, сотрудники Авиалесоохраны. Я благодарю их за труд. Это настоящий подвиг - в сложных природных условиях они выполняли свою работу очень качественно", - сказал он, добавив, что расслабляться рано.

По прогнозам синоптиков, Тюменскую область ждет жара и ветреная погода. Губернатор призвал жителей региона соблюдать все меры предосторожности, не посещать леса.

Екатерина Исаева

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# Александр Моор , пожароопасный сезон

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