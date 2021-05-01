Еще три рейса из Тюмени в Москву будет выполнять компания "Аэрофлот"

| Фото: "Аэрофлот" во ВКонтакте | Фото: "Аэрофлот" во ВКонтакте

Еще три регулярных рейса из Тюмени в Москву ежедневно начнет выполнять компания "Аэрофлот" с 1 июня 2021 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В столицу России можно будет улететь в 5 часов 25 минут на Airbus A320, в 17 часов 45 минут на Boeing 737-800 и 19 часов 55 минут на Airbus A320.

Ранее, с 1 мая, "Аэрофлот" начал выполнять рейсы на Airbus A320 из Тюмени в Москву ежедневно в 7 часов 25 минут.

Напомним, что ранее "Аэрофлот" объявил об уходе компании из Тюменской области и замене рейсов под титульным брендом на рейсы "России".

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев отмечал, что к нему поступали сообщения от жителей о том, что уход авиакомпании может вызвать проблемы с гастролями артистов и осложнить концертную деятельность.

Переговоры правительства региона и авиакомпании прошли на международной выставке в Москве в марте.