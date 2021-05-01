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Заместитель гендиректора АНО “Россия – страна возможностей” станет спикером Дня предпринимателя в Тюмени

Экономика, 13:20 25 мая 2021

со страницы Антона Серикова ВКонтакте | Фото: со страницы Антона Серикова ВКонтакте

Заместитель генерального директора АНО “Россия – страна возможностей” Антон Сериков выступит на форуме “День предпринимателя ‒ 2021” в Тюменском технопарке 28 мая. Он станет участником ток-шоу “Развитие креативных индустрий – будущее региона”, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Гость расскажет о возможностях для представителей креативного бизнеса, проектах и конкурсах, в которых они могут принять участие. Спикеры также обсудят инвестиционный потенциал отрасли в регионе, пути ее развития и подходы к преодолению основных барьеров, успешные российские практики.

Участие бесплатное. Подробности и регистрация на сайте тюменьфорум.рф.

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# День предпринимателя , предпринимательство

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