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В Тюменской области адвоката обвиняют в крупном мошенничестве

Происшествия, 13:13 25 мая 2021

СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте

41-летнему адвокату в Тюменской области предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных по статье "Покушение на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере", - сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый с 2014 по 2019 годы, с целью незаконного обогащения, предоставил в суд сфальсифицированные документы с заведомо недостоверными сведениями о стоимости оказанных им юридических услуг. Он совершил покушение на незаконное приобретение права собственности на двухкомнатную квартиру, расположенную в Тюмени с использованием подложных документов.

Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам, отмечают следователи.

Обвиняемый находится под стражей. Изъята и изучается вся необходимая документация, предметы, подтверждающие его причастность к совершенным преступлениям.

"Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно - разыскной деятельности, представленных РУ ФСБ России по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в региональном следкоме.

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# адвокат , мошенничество , СУ СК РФ по Тюменской области

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