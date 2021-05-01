В Тюмени спасатели вызволили из Туры четырех человек

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Четырех человек, которые прыгнули в Туру с набережной, вызволили спасатели 24 мая. С ними проведена профилактическая работа, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

"На реке около стены набережной можно получить травмы от арматуры и других скрывшихся под водой предметов", - отмечают спасатели.

Тюменцев и гостей города предостерегают от ныряния в воду.

"Не ходите по парапетам, не скатывайтесь с наклонных поверхностей, соблюдайте скоростной режим при передвижении на велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликовых коньках. Не заходите за ограждения и не подходите к реке", - предупреждают спасатели.