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Площадь лесных пожаров в Югре за выходные выросла в семь раз

Происшествия, 17:00 25 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

47 природных пожаров зарегистрировано в Югре. Общая площадь составила уже 2 Тыс. 235,4 га. Данные на конец прошлой недели публикует портал ugra-news.ru.

Жаркие выходные усугубили ситуацию: в субботу многие выехали за город на шашлыки, хотя в округе действует особый противопожарный режим, а в воскресенье на территории Югры были грозы с молниями. В итоге с 22 на 23 мая, всего за сутки, площадь возгорания возросла в семь раз.

Ближе всего к Сургуту горят территории соседнего Сургутского района. По данным МЧС, пока там зарегистрировано два природных пожара. Власти муниципалитета держат ситуацию на контроле. Хуже всего дела обстоят в Кондинском лесничестве – 23 очага возгорания - к тушению привлекались три самолета Ан-2 и три вертолета Ми-8.

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# лесные пожары , Югра

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