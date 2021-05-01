Площадь лесных пожаров в Югре за выходные выросла в семь раз
47 природных пожаров зарегистрировано в Югре. Общая площадь составила уже 2 Тыс. 235,4 га. Данные на конец прошлой недели публикует портал ugra-news.ru.
Жаркие выходные усугубили ситуацию: в субботу многие выехали за город на шашлыки, хотя в округе действует особый противопожарный режим, а в воскресенье на территории Югры были грозы с молниями. В итоге с 22 на 23 мая, всего за сутки, площадь возгорания возросла в семь раз.
Ближе всего к Сургуту горят территории соседнего Сургутского района. По данным МЧС, пока там зарегистрировано два природных пожара. Власти муниципалитета держат ситуацию на контроле. Хуже всего дела обстоят в Кондинском лесничестве – 23 очага возгорания - к тушению привлекались три самолета Ан-2 и три вертолета Ми-8.