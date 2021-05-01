Депутаты утвердили кандидатуры на поощрение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью"

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Медиков Татьяну Вострых и Наталью Червину поощрят нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью". Такое решение приняли тюменские депутаты на заседании городской думы 25 мая.

Как рассказала депутатам председатель комиссии по поощрениям Тюменской городской думы Надежда Ачкасова, Татьяна Вострых - младшая медсестра по уходу за больными областной инфекционной больницы. Наталья Червина - врач станции скорой помощи. Решение о поощрении принято в связи с их работой в период режима повышенной готовности.

Напомним, что нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" — новый вид поощрения, утвержденный городской думой в 2019 году. Данная награда - вторая по значимости после звания "Почетный гражданин города Тюмени", призванная отметить тюменцев, внесших весомый вклад в развитие города.

Ранее, в апреле на заседании гордумы депутаты единогласно приняли решение о поощрении знаком "За заслуги перед городом Тюменью" директора областного центра медицины катастроф Евгения Наумова, а также фельдшера станции скорой помощи Светланы Рубцовой.

Николай Ступников