Жизнь Тюменской области в пандемию, реализация нацпроектов - основные темы отчета губернатора Александра Моора за 2020 год

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Александр Моор представит отчет "О результатах деятельности правительства Тюменской области в 2020 году" в областной думе 27 мая, начало в 10 часов.

Жизнь области в период пандемии COVID-19, реализация национальных проектов, привлечение инвесторов, поддержка различных категорий населения - основные темы доклада.

Напомним, в связи с пандемией региональное правительство пересмотрело часть приоритетов, но поддержка и финансирование социального блока не претерпели сокращений. К примеру, отрасль здравоохранения получила дополнительные вливания из бюджета.

Всего на 49 заседании Тюменской областной думы шестого созыва рассмотрят 36 вопросов. Трансляция будет доступна на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и сайте Тюменской областной думы.