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Жизнь Тюменской области в пандемию, реализация нацпроектов - основные темы отчета губернатора Александра Моора за 2020 год

Губернатор, 16:41 26 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Александр Моор представит отчет "О результатах деятельности правительства Тюменской области в 2020 году" в областной думе 27 мая, начало в 10 часов.

Жизнь области в период пандемии COVID-19, реализация национальных проектов, привлечение инвесторов, поддержка различных категорий населения - основные темы доклада.

Напомним, в связи с пандемией региональное правительство пересмотрело часть приоритетов, но поддержка и финансирование социального блока не претерпели сокращений. К примеру, отрасль здравоохранения получила дополнительные вливания из бюджета.

Всего на 49 заседании Тюменской областной думы шестого созыва рассмотрят 36 вопросов. Трансляция будет доступна на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и сайте Тюменской областной думы.

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# Александр Моор , Тюменская облдума

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