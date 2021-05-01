Жительница Ярково прописала в квартире троих мигрантов за 6 тыс. рублей

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Троих иностранцев фиктивно поставила на учет в своей квартире жительница с. Ярково. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции установили, что 33-летняя собственница помещения, заведомо зная, что иностранные граждане не будут проживать в ее квартире не будут, поставила их на учет за вознаграждение в 6 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.