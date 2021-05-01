Тренером женской волейбольной команды "Тюмень" стал Борис Якимушкин

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Новым наставником женской волейбольной команды "Тюмень" стал Борис Якимушкин, сообщает пресс-служба клуба.

52-летний специалист – мастер спорта СССР. Будучи игроком, защищал цвета клубов из Екатеринбурга, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Соснового Бора. Также выступал в командах из чемпионатов Израиля, Украины и Турции.

Якимушкин участвовал в подготовке женской сборной России к Олимпийским играм в Сиднее. Работал в мужской команде "Динамо-ЛО" из Ленинградской области. Но большую часть карьеры провел в женских клубах. Трудился в питерском "Экране", "Воронеже", "Сахалине", молодежной команде "Уралочка-НТМК" из Свердловской области, "Приморочке" из Владивостока.

Есть у специалиста и опыт работы в Казахстане. Он возглавлял вторую сборную этой страны. И был главным тренером "Алтая-2" из Усть-Каменогорска.

Помогать Якимушкину будет Наталья Чумакова. На должности тренера-статистика работу продолжит Виталий Орлов.