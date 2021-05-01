  • 28 мая 202128.05.2021пятница
  • USD73,4580
    EUR89,6555
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор пожелал пограничникам только учебных тревог

Губернатор, 09:13 28 мая 2021

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Отважных и смелых людей, которые защищают границы страны и обеспечивают безопасность жителей Тюменской области, поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор в День пограничника.

Знания, отвага, готовность жертвовать собственной жизнью ради мира и спокойствия сограждан пограничников помогают противостоять внешним вызовам и угрозам, успешно держать под контролем рубежи России, способствовать развитию добрососедских отношений, открытого делового сотрудничества.

"Благодарю всех, кто сегодня активно участвует в жизни региона, за весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи. Особые слова признательности ветеранам за достойный пример мужества и героизма, крепкие традиции, которым следует и нынешнее поколение пограничников. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть тревоги будут только учебными. Пусть рядом с вами будут верные друзья и товарищи!", - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , День пограничника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:44 28.05.2021В Тюменской области в 2020 году 2,6 тыс. семей переехали в новое жилье
09:13 28.05.2021Александр Моор пожелал пограничникам только учебных тревог
09:01 28.05.2021Западно-Сибирский НОЦ в 2020 году получил пять региональных мега-грантов на научные проекты
20:59 27.05.202162,46% региональной сети дорог в Тюменской области привели в порядок в 2020 году