Александр Моор пожелал пограничникам только учебных тревог

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Отважных и смелых людей, которые защищают границы страны и обеспечивают безопасность жителей Тюменской области, поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор в День пограничника.

Знания, отвага, готовность жертвовать собственной жизнью ради мира и спокойствия сограждан пограничников помогают противостоять внешним вызовам и угрозам, успешно держать под контролем рубежи России, способствовать развитию добрососедских отношений, открытого делового сотрудничества.

"Благодарю всех, кто сегодня активно участвует в жизни региона, за весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи. Особые слова признательности ветеранам за достойный пример мужества и героизма, крепкие традиции, которым следует и нынешнее поколение пограничников. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть тревоги будут только учебными. Пусть рядом с вами будут верные друзья и товарищи!", - сказал Александр Моор.