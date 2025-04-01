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Александр Моор встретился с председателем партии "Справедливая Россия – за правду"

Губернатор, 20:45 17 апреля 2025

Тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменскую область с рабочим визитом посетил председатель партии "Справедливая Россия – патриоты – за правду" Сергей Миронов.

"Провели рабочую встречу, обсудили вопросы социально-экономического развития нашего региона. Поблагодарил Сергея Михайловича за внимание к Тюменской области", - написал в своих социальных сетях губернатор региона Александр Моор.

Тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

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# Александр Моор , Справедливая Россия

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