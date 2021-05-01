Участникам спецконтрактов в Тюменской области могут обнулить ставку налога на имущество

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники специальных инвестиционных контрактов в Тюменской области получат значительные льготы по налогам на прибыль и имущество организаций.

На внеочередном заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам, сообщает пресс-служба думы, рассмотрен и одобрен проект областного закона "Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт".

Налоговым кодексом Российской Федерации субъектам РФ предоставлено право снижать размер ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, для налогоплательщиков, являющихся участниками специальных инвестиционных контрактов, до 0 процентов.

Специальный инвестиционный контракт, по мнению председателя комитета Дмитрия Горицкого, – это эффективный инструмент привлечения средств в региональную экономику и создания комфортных условий для инвесторов.

"Реализуется новая форма взаимодействия, которая регламентирована законодательством. Важно, что Тюменская область встала во главе ее внедрения", - подчеркнул он.

В регионе, отмечено в сообщении, уже есть подобный опыт. Специальный инвестиционный контракт был подписан на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, экс-губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым и генеральным директором АО "Транснефть-Сибирь" Виктором Бронниковым.

Согласно контракту в течение девяти лет АО "Транснефть-Сибирь" создаст и освоит промышленное производство оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов на базе Тюменского ремонтно-механического завода компании. Объем инвестиций – почти 3 млрд рублей.

Новый способ привлечения инвестиций – специальный инвестиционный контракт (СПИК) был предусмотрен федеральным законом "О промышленной политике в РФ", вступившим в силу в июне 2015 года, наряду с индустриальными парками и промышленными кластерами.

Специальный инвестиционный контракт представляет собой взаимовыгодный обмен между субъектами промышленной деятельности и государством: инвестор в течение определенного срока создает, модернизирует либо осваивает промышленное производство, получая от государства предусмотренные законодательством преференции.

Стороной, предоставляющей льготы, могут выступать Российская Федерация, субъект Федерации. Тюменская область была одним из первых российских регионов, в которых были приняты законы, регулирующие промышленную политику региона и содержащие указание на возможность заключения специальных инвестиционных контрактов.