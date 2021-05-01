Новые поликлиники в Тюменской области в 2020 году открылись в Тобольске и Винзилях

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Развитие материально-технической базы здравоохранения продолжалось в регионе даже в период пандемии COVID-19. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

"В 2020 году открылись новые поликлиники для взрослых и детей в Тобольске и поселке Винзили Тюменского района. После капремонта возобновило свою работу стоматологическое отделение в больнице Заводоуковска. Продолжается проектирование нового приемного отделения Областной клинической больницы номер два", - отметил глава региона. В 12 муниципальных образованиях в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-социальной помощи" смонтировано 37 новых ФАПов.

Для обеспечения доступности медицинской помощи жителям отдаленных территорий приобрели десять единиц мобильной техники - 6 амбулаторий, два ФАПа и два маммографа. Всего по итогам работы мобильных медицинских комплексов в регионе прошли обследование более 121 тыс. человек.

Автопарк скорой помощи пополнился 46 автомобилями, оснащенными самым современным оборудованием. Новые автомашины поступили на службу на станции скорой медицинской помощи Тюмени, Тобольска, и Ишима, а также в учреждения здравоохранения в Заводоуковске, Ялуторовске, Голышманово, Нижней Тавде, Казанке и Увате.

Служба санитарной авиации выполнила 181 вылет, провела медицинскую эвакуацию 374 человек, в том числе - 38 детей. В областной клинической больнице №2 ввели в строй вертолетную площадку.

Евгений Бабенко