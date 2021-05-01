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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области в 2020 году впервые сделали две уникальные операции по трансплантации органов

Губернатор, 14:14 27 мая 2021

Областная клиническая больница №1 | Фото: Областная клиническая больница №1

Высокотехнологичные виды медицинской помощи получили дальнейшее развитие в регионе. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

"Специалисты центра трансплантации органов и тканей человека Тюменской областной клинической больницы № 1 впервые выполнили операции по пересадке печени. В многопрофильном клиническом медицинском центре "Медицинский город" проведена первая трансплантация собственной кости пациента на место, пораженное раком", - напомнил глава региона.

В 2020 году в регионе приступили к работе все центры амбулаторной онкологической помощи: в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Голышманово. Диагностику и лечение в них уже прошли более 3 тыс. пациентов.

В Тюменской области действует единая диспетчерская скорой медицинской помощи с межтерриториальным принципом управления. Это позволило сократить время прибытия бригад к месту оказания медицинской помощи.

Проведена 551 телемедицинская консультация с федеральными клиниками и 2,5 тыс. консультаций на региональном уровне. На базе регионального телемедицинского центра создана единая система дистанционной интерпретации ЭКГ, к которой подключены 334 аппарата теле-ЭКГ.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , облдума

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