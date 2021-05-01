62,46% региональной сети дорог в Тюменской области привели в порядок в 2020 году

Фото: Главное управление строительства Тюменской области Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Нормативное состояние региональной сети дорог в Тюменской области выросло до 62,46% по итогам 2020 года.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

"В прошлом году мы продолжили развитие транспортной сети региона. Подъездными дорогами с твердым покрытием обеспечили двенадцать населенных пунктов. Построен новый мост в Вагайском районе, отремонтированы мосты в Аромашевском районе и Заводоуковском городском округе", - отметил губернатор.

В рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на дорогах Тюменской городской агломерации выполнены работы на 209 объектах.

Евгений Бабенко