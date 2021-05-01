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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более половины тюменских пациентов избавились от симптомов пневмонии после COVID-19 за три месяца

Общество, 13:24 28 мая 2021

Областная больница в Ишиме во ВКонтакте | Фото: Областная больница в Ишиме во ВКонтакте

Более чем у половины тюменских пациентов через три месяца после выздоровления от COVID-19, по данным компьютерной томографии легких, наблюдалось полное исчезновение симптомов пневмонии.

Об этом рассказала заведующая лабораторией инструментальной диагностики Тюменского кардиологического научного центра, доктор медицинских наук Елена Ярославская на пресс-конференции, посвященной итогам XI Международного конгресса "Кардиология на перекрестке наук", в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Это, по ее словам, один из неожиданных результатов исследования, которое проведено специалистами Тюменского кардиологического научного центра.

"380 пациентов моноинфекционного госпиталя на базе областной клинической больницы № 1 через три месяца после выздоровления и выписки были полностью обследованы специалистами центра, - рассказала Елена Ярославская. – Мы сравнили число ситуаций, когда у пациента через три месяца наступило полное разрешение симптомов пневмонии по данным компьютерной томографии легких. Частота этого радостного события составила 60%. В Европе, в Москве, Санкт-Петербурге эти числа в пределах 30-40% . Так что мы на общем фоне выглядим чуть ли не вдвое лучше".

Секрет успеха, по оценке ученого, прост – тюменские врачи успешно применили тот протокол лечения, который уже был выработан нашими западными коллегами – это антикоагулянты, это гормоны. У пациентов улучшения наступали именно благодаря тому, что их хорошо лечили в наших стационарах".

Российский национальный конгресс кардиологов проводится с 2009 года для реализации государственной политики по модернизации здравоохранения, содействия повышению качества оказания специализированной помощи населению, снижения заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, показатели которых занимают первое место в структуре общей смертности населения России и составляют около 60%. В 2021 году он впервые прошел в режиме онлайн и, по словам Елены Ярославской, имел большой успех. Проблеме COVID-19 было посвящено несколько докладов.

Борис Олейник

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# здравоохранение , коронавирус , Тюменский кардиологический центр

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