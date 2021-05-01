МФК "Тюмень" одержал волевую победу в Норильске

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф чемпионата российской Париматч-Суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

Команда Николая Иванова на выезде оказалась сильнее "Норильского никеля". Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 6:6. В серии пенальти точнее были тюменцы - 4:3.

Дубль в составе тюменцев оформил Александр Упалев, по разу отличились Иван Милованов, Сергей Абрамович, Бруно Таффи и Руан.

"Вылазили с 0:3, проявляли характер и в итоге вытащили игру. Итог выезда в Норильск считаю закономерным. Благодарю свою команду за проявление характера. Все молодцы, будем работать дальше. В Тюмени будет такая же борьба, как и здесь. Время покажет продлится ли серия до пяти матчей", - рассказал главный тренер МФК "Тюмень" Николай Иванов.

Счет в серии до трех побед стал - 1:1. Следующие матчи пройдут 3 и 4 июня в Тюмени.