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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В пришкольных лагерях Тюменской области из-за ограничений по COVID сократят экскурсионную программу

Политика, 14:08 31 мая 2021

www.tyumen-city.ru

В связи с режимом повышенной готовности экскурсионная программа в пришкольных летних лагерях будет минимизирована, большая часть мероприятий пройдет на территории общеобразовательных учреждений. Такие данные привели участники заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи 28 мая.

В связи с этим в области провели серию профилактических мероприятий с педагогами, родителями и школьниками.

В рамках контрольных мероприятий запланированы проверки пришкольных лагерей и выезды в муниципалитеты.

Заместить губернатора Тюменской области Сергей Шустов предложил обратить особое внимание на ограждение школ — каждый вход и выход с территории учебных заведений должен быть под контролем охраны.

Планируется, что летом в пришкольных лагерях отдохнут более 60 тыс. детей.

Напомним, на заседании особое внимание уделили перевозке организованных групп детей на экскурсии, соревнования, к местам отдыха.

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# детская безопасность , летний детский отдых , Сергей Шустов

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