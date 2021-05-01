Обманувшего на 300 тыс. рублей тюменскую пенсионерку челябинца задержали спустя год

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Жителя Челябинской области, обвиняемого в телефонном мошенничестве, задержали тюменские полицейские, сообщает управление МВД России по Тюменской области

На телефон пенсионерки позвонил неизвестный, который представился ее сыном. Он сообщил, что попал в аварию. Разговор продолжился от имени сотрудника полиции, который подтвердил, что ее родственник совершил ДТП со смертельным исходом. Чтобы избежать последствий женщине предложили перевести 300 тыс. рублей. Потерпевшая выполнила требования звонившего.

Злоумышленника задержали спустя год в городе Коркино. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.