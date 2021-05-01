  • 31 мая 202131.05.2021понедельник
  • USD73,5870
    EUR89,6731
  • В Тюмени 9..11 С 7 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Обманувшего на 300 тыс. рублей тюменскую пенсионерку челябинца задержали спустя год

Происшествия, 18:43 31 мая 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителя Челябинской области, обвиняемого в телефонном мошенничестве, задержали тюменские полицейские, сообщает управление МВД России по Тюменской области

На телефон пенсионерки позвонил неизвестный, который представился ее сыном. Он сообщил, что попал в аварию. Разговор продолжился от имени сотрудника полиции, который подтвердил, что ее родственник совершил ДТП со смертельным исходом. Чтобы избежать последствий женщине предложили перевести 300 тыс. рублей. Потерпевшая выполнила требования звонившего.

Злоумышленника задержали спустя год в городе Коркино. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 31.05.2021Обманувшего на 300 тыс. рублей тюменскую пенсионерку челябинца задержали спустя год
15:30 31.05.2021Тюменские медики спасли ребенка, отравившегося крысиным ядом
14:35 31.05.2021Ямальца осудили за сбыт фальшивых денег
13:03 31.05.2021Житель Тюменской области убил соседского быка из ружья