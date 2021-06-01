В Тюмени в спортивной школе "Водник" открыли новый зал для ушу

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Торжественное открытие реконструированного зала спортивной школы "Водник" состоялось в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Право перерезать красную ленточку предоставили кандидату в мастера спорта по ушу Савелию Гончарову и директору департамента по спорту и молодежной политике города Сергею Борисевичу.

"Отрадно, что у юных ушуистов появилась возможность заниматься в своем новом специализированном зале. Нет сомнений, что отсюда будут выпускаться мастера спорта, члены сборной страны. Открываются возможности и для жителей микрорайона Матмасы, которые смогут посещать тренировки и участвовать в соревнованиях по игровым видам спорта в рамках физкультурной работы по месту жительства", - отметил Сергей Борисевич.

Благодарственными письмами отметили строителей, специалистов администрации города и всех, кто принимал участие в работе по восстановлению зала. Праздник продолжили веселые старты, показательные выступления и товарищеский матч по волейболу.