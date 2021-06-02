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Тюменские волейболисты успешно выступили на летней универсиаде вузов

Спорт, 18:41 02 июня 2021

ВК "Тюмень", волейбол | Фото: ВК "Тюмень", волейбол

Волейболисты Государственного аграрного университета Северного Зауралья из Тюмени заняли второе место на турнире в Кемерове, сообщает ВК "Тюмень".

Соревнования прошли в рамках восьмой Летней универсиады вузов министерства сельского хозяйства России. В них приняли участие команды, входящие в Урало-Сибирский дивизион.

Подопечные Максима Миниха уступили лишь хозяевам площадки. Лучшим игроком в составе тюменцев признали Николая Лапина. Второе место позволило тюменцам выйти в финальный раунд, который пройдет в Уфе.

Девушки из ГАУСЗ заняли четвертое место. В их рядах индивидуальную награду получила Ирина Мельникова.

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# волейбол , ГАУ Северного Зауралья

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