В федеральный закон о потребительском кредите внесены поправки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поправки в федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" приняла Госдума в третьем чтении. Кредитору запретят проставлять за заемщика, без его собственноручной подписи, согласие с условиями кредитования, сообщает дума.

"Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика. Принятый нами закон защитит заемщиков от недобросовестных кредиторов", — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он напомнил о принятии законов, защищающих права граждан на финансовом рынке. Введен запрет микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья. Усилена ответственность за нарушения при взыскании долгов. Принят закон о защите неквалифицированных инвесторов – при заключении договоров с физическими лицами финансовые организации обязаны предоставлять им полную и достоверную информацию не только об условиях договора, но и о его последствиях и возможных рисках, а также выкупать назад навязанные с нарушением законодательства финансовые продукты.

Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, теперь могут оформить "ипотечные каникулы". А в случае отказа в предоставлении льготного периода, банк обязан предоставить письменное обоснование своего решения, которое заемщик сможет оспорить в суде или обжаловать в органе банковского надзора – Центробанке.