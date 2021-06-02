Александр Ремезков прокомментировал создание федеральной территории "Сириус"

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Госдума в окончательном чтении приняла законы о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с принятием закона "О федеральной территории "Сириус". О том, как эти поправки помогут создать в России город будущего, рассказал первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам, депутат фракции "Справедливая Россия" Александр Ремезков.

"Создается законодательный механизм функционирования первой в России федеральной территории "Сириус". Эта территория с особым устройством власти и собственным бюджетом для развития инновационной научно-технологической деятельности сформирована в прошлом году на базе образовательного центра "Сириус", ранее открытого в Сочи по инициативе президента. Мы считаем, что необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы прекратить "утечку мозгов" из России в зарубежные страны. "Справедливая Россия" последовательного добивается того, чтобы наша молодежь имела больше возможностей получить качественное образование, применить свои таланты и знания, реализовать творческие и технические проекты, создавая будущее родной страны", - уверен он.

Фракция Справедливая Россия поддержала изменения в законодательстве, которые создают необходимые условия и механизмы для реализации этой задачи.

"В федеральном законодательстве четко прописывается весь механизм налоговой и бюджетной системы "Сириуса". Это позволит создать здесь не университетский кампус размером с город, а современный город с сильным университетом. В Сочи будут созданы лучшие условия для эффективного использования объектов олимпийского наследия, для реализации масштабных инфраструктурных проектов, появится возможность здесь, в Имеретинской низменности сформировать масштабируемую модель развития для других территорий страны", - подытожил Ремезков.