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ЛУКОЙЛ проведет "День поставщика" в рамках TNF 2021

Политика, 09:03 03 июня 2021

Тюменский нефтегазовый форум | Фото: Тюменский нефтегазовый форум

ЛУКОЙЛ проведет "День поставщика" в рамках Тюменского нефтегазового форума — 2021. Такая договоренность была достигнута на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора и первого вице-президента компании Азата Шамсуарова 2 июня.

Шамсуаров рассказал о планах ПАО "ЛУКОЙЛ" и ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в постпандемийный период, инвестиционной политике предприятия и развитии взаимодействия с тюменскими организациями.

admtyumen.ru

На долю ЛУКОЙЛа в мире приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Компания контролирует всю производственную цепочку — от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов.

88% запасов и 86% добычи углеводородов приходится на Российскую Федерацию, при этом основная деятельность сосредоточена на территории 4-х федеральных округов — Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного.

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# Азат Шамсуаров , Александр Моор , ЛУКОЙЛ , Тюменский нефтегазовый форум

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