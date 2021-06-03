ЛУКОЙЛ проведет "День поставщика" в рамках TNF 2021

| Фото: Тюменский нефтегазовый форум | Фото: Тюменский нефтегазовый форум

ЛУКОЙЛ проведет "День поставщика" в рамках Тюменского нефтегазового форума — 2021. Такая договоренность была достигнута на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора и первого вице-президента компании Азата Шамсуарова 2 июня.

Шамсуаров рассказал о планах ПАО "ЛУКОЙЛ" и ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в постпандемийный период, инвестиционной политике предприятия и развитии взаимодействия с тюменскими организациями.

admtyumen.ru admtyumen.ru

На долю ЛУКОЙЛа в мире приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Компания контролирует всю производственную цепочку — от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов.

88% запасов и 86% добычи углеводородов приходится на Российскую Федерацию, при этом основная деятельность сосредоточена на территории 4-х федеральных округов — Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного.