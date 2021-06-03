Моор примет участие в заседании комиссии Госсовета "Экономика и финансы"
| Фото: оперативный штаб Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в заседании комиссии Госсовета России по направлению "Экономика и финансы" на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня, сообщает оперативный штаб региона.
На заседании обсудят вопросы обеспечения долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышения финансовой самостоятельности регионов.
Также на ПМЭФ глава региона планирует подписать несколько соглашений о сотрудничестве между правительством Тюменской области и крупными российскими и международными компаниями.