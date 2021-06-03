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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Моор примет участие в заседании комиссии Госсовета "Экономика и финансы"

Политика, 09:26 03 июня 2021

оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в заседании комиссии Госсовета России по направлению "Экономика и финансы" на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня, сообщает оперативный штаб региона.

На заседании обсудят вопросы обеспечения долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышения финансовой самостоятельности регионов.

Также на ПМЭФ глава региона планирует подписать несколько соглашений о сотрудничестве между правительством Тюменской области и крупными российскими и международными компаниями.

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# Александр Моор , ПМЭФ-2021

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