Моор примет участие в заседании комиссии Госсовета "Экономика и финансы"

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в заседании комиссии Госсовета России по направлению "Экономика и финансы" на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня, сообщает оперативный штаб региона.

На заседании обсудят вопросы обеспечения долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышения финансовой самостоятельности регионов.

Также на ПМЭФ глава региона планирует подписать несколько соглашений о сотрудничестве между правительством Тюменской области и крупными российскими и международными компаниями.