В России расширили выплаты на школьников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правительство изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста. 10 тыс. рублей в 2021 году получат семьи и в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь, сообщает пресс-служба Кремля.

На этот момент обратил внимание Владимир Путин во время совещания с членами кабмина.

Об изменениях в мерах соцподдержки президенту доложила вице-премьер Татьяна Голикова.

Заявления на единовременную выплату семьям со школьниками начнут принимать в середине июля, а закончат 1 ноября. Сами выплаты стартуют в августе.

По предварительным подсчетам ее воспользуются 17 млн человек. Для этого необходимо подать одно заявление в электронном виде или, по выбору, в МФЦ, Пенсионном фонде или отделении соцзащиты.