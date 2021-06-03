"Пятерочка", Zewa и FSC России восстановят леса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торговая сеть "Пятёрочка", бренд Zewa международной FMCG-компании Essity совместно с Лесным попечительским советом, FSC России, запускают акцию поддержки российских лесов. Часть средств с продаж продукции бренда Zewa будет использована для обеспечения качественного восстановления лесов с применением передовых технологий и методов посадки и ухода за лесом.

В период с 1 по 30 июня один рубль с каждой проданной упаковки FSС-сертифицированной продукции Zewa в магазинах "Пятёрочка" будет перечислен в FSC России. На эти средства лесопользователи смогут возместить до 50% своих затрат на восстановление лесов и уход за ними при условии, что будут использованы передовые, результативные технологии восстановления лесов. Для получения такой поддержки запускается конкурс "Восстановление лесов на “Пять”" среди FSC-сертифицированных лесных предприятий и учебных учреждений с собственными учебно-опытными лесными площадками, занимающихся лесовосстановлением и уходом за лесами. Для этого необходимо до 30 июля 2021 г. подать заявку в FSC России, в которой подробно описать, какие мероприятия по лесовосстановлению и (или) уходу за лесами планируется выполнить, и как их реализация поможет обеспечить качественное возобновление лесов целевыми хозяйственно ценными породами.

При необходимости FSC России готов оказать информационное содействие и обучение передовым практикам ухода за лесом.

Все участки лесов, восстановленные с использованием средств проекта, будут нанесены на общедоступную карту, там же можно будет найти описания передовых методов и технологий восстановления лесов. Это послужит дополнительному обмену опытом между ответственными лесопользователями.

В рамках проекта также создан обучающий ролик и специальный интерактивный тест "Сохраняйте леса России с нами", целью которого является привлечение внимания общественности к проблеме ответственного происхождения товаров и важности эко-маркировки. За каждый правильный ответ в тесте участник сможет получить скидку до 50% на продукцию Zewa в торговой сети "Пятёрочка", а также выиграть годовой запас товаров бренда. Пройти тест и посмотреть обучающий ролик можно по ссылке: http://www.save-forest-with-zewa-i-5ka.ru/

"Являясь лидером на рынке продуктовой розницы, мы осознаём масштаб своего влияния на окружающую среду и стремимся снижать эту нагрузку. Наша совместная акции с брендом Zewa и Лесным попечительским советом, FSC России, уверен, будет способствовать не только привлечению внимания к ответственным производствам и восполнению лесных хозяйств в нашей стране, но и благодаря дополнительному финансированию также стимулирует развитие предприятий малого и среднего бизнеса, задействованные в отрасли. Надеюсь, что наши покупатели поддержат этот проект и сделают еще один шаг навстречу осознанному потреблению", — отметил директор по маркетингу торговой сети "Пятёрочка" Михаил Ярцев.

"Причина нехватки качественных уходов за посадками – отсутствие стимулов, особенно финансовых, со стороны государства: сажая 2-3-х летний саженец, арендатор получит прибыль только через 50 – 100 лет, а затраты на уходы нужны сейчас. Между тем, все эти годы посаженный лес будет очищать воздух, которым мы дышим, насыщать его кислородом и поглощать углерод, сдерживая негативные климатические изменения. Наш совместный проект призван привлечь внимание к проблеме и внести посильную практическую лепту в её решение", — говорит Николай Шматков, директор FSC России.

"Ответственное потребление и производство – одна из шести целей устойчивого развития ООН, которую поддерживает Essity. Экологическая безопасность продукции и минимизация вреда окружающей среде является нашим базовым принципом работы. Запускаемый онлайн-тест поможет многим россиянам, которые никогда ранее не интересовались эко-маркировками, узнать об этом и понять значимость поддержки таких инициатив с их стороны", — говорит Варвара Светлова, директор по торговому маркетингу компании Essity в России.

Основной целью деятельности FSC является продвижение ответственного управления лесами во всем мире. Маркировка FSC на упаковке продукции говорит об ответственном происхождении древесины, использованной для производства, и показывает, что компании, предоставляющие сырье, заботятся об ответственном и грамотном использовании древесных ресурсов, их легальной заготовке и лесовосстановлении, а также о соблюдении дополнительных экологических и социальных требований сертификации.

Будучи одним из лидеров по производству бумажной гигиенической продукции в России, Essity использует в производстве только FSC-сертифицированные древесные волокна. Компания со всей ответственностью относится к выбору подрядчиков и поставщиков, и следит за тем, чтобы сырье поступало из лесных хозяйств, соблюдающих необходимые экологические и социальные требования при заготовке леса.

Положение о конкурсе и форма заявки участника размещены на сайте FSC России.