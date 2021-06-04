Ориентировщики пройдут спортивные дистанции в парках Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 120 спортсменов соберут чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию, которые пройдут в двух парках региональной столицы 5 и 6 июня, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Местами проведения станут Гилевская роща и экопарк Затюменский. Открытие соревнований в Гилевской роща состоится 5 июня в 10 часов часов. Спортсменов ждет дистанция "кросс-спринт". Это короткая трасса с небольшим количеством контрольных пунктов. Среднее время прохождения – 15 минут.

6 июня местом проведения второй дисциплины "кросс – классика" станет экопарк "Затюменский". На длинную, сложную дистанцию с большим количеством контрольных пунктов ориентировщики выйдут в 10 часов. Примерное время прохождения всех точек составит 30-40 минут.

Участники областного первенства выступят в следующих возрастных категориях: мальчики и девочки до 12 лет и до 13 лет, юноши и девушки до 15 лет и до 17 лет. На чемпионате свое мастерство в ориентировании на местности продемонстрируют спортсмены в возрасте от 21 года и старше.

По итогам сформируют сборную команду, которая в конце июня представит регион на чемпионате и первенстве Уральского Федерального округа.