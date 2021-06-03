Fortum и Baker Hughes договорились о расширении использования возобновляемой энергетики в России

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Энергетический концерн Fortum и Baker Hughes, технологическая компания, предлагающая решения в сфере энергетики, подписали соглашение о сотрудничестве в области использования возобновляемой энергии в России, сообщает пресс-служба Fortum.

Подписи под документом поставили председатель совета директоров, главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли и президент и главный исполнительный директор Fortum Маркус Раурамо.

В России Fortum напрямую или через совместные предприятия владеет крупнейшим портфелем в области возобновляемой энергетики, объем которого более 2 ГВт. Соглашение позволит увеличить объем возобновляемой энергии, необходимый Baker Hughes для электроснабжения своих объектов и операций в России, и будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов в мире. Это важный шаг в рамках реализации обязательства Baker Hughes по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Маркус Раурамо выразил уверенность, что возобновляемая энергетика способна стать опорой для декарбонизации важнейших отраслей экономики страны. "Благодаря растущему осознанному спросу на зеленую электроэнергию со стороны промышленных потребителей отрасль получает дополнительный рыночный стимул для ввода новых мощностей", - сказал он.

Отметим, что Baker Hughes уже в течение 8 лет реализует инвестпроекты в Тюменской области. ПАО "Фортум" является одним из производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру компании входят восемь теплоэлектростанций, три из них в Тюменской области.