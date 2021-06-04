Для участников проекта "Путь ремесленника" в Тюмени проведут воркшоп

| Фото: группа проекта "Эбием" во ВКонтакте | Фото: группа проекта "Эбием" во ВКонтакте

Воркшоп для участников проекта "Путь ремесленника" пройдет в Тюмени 5 и 6 июня.

Первый день пройдет в Центральной городской библиотеке, второй - "Конторе пароходства", сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе проекта.

"В субботу практические занятия проведут наставники ремесленников из Москвы. Это психолог, процессный коуч в проектах социального предпринимательства, бизнес-коуч PCC ICF Оксана Пешкова и дизайнер жилых и общественных пространств, исследователь темы культурного наследия и социокультурных процессов Анна Чеверева. Затем запланирована экскурсия в магазин ремесленных изделий "Легенды Сибири", - рассказали организаторы.

В воскресенье мастер-класс проведут дизайнер, специалист по русскому традиционному костюму из Москвы Варвара Зенина и бизнес-наставник и региональный представитель проекта из Тюмени Альфия Кабирова.

Кроме практической работы над своим продуктом и концепцией ремесленного производства, участники воркшопа получат рекомендации по фотосъемке изделий — выбору места, ракурса, построению композиции.

Напомним, акселератор стартовал 23 апреля. Заявки подали 119 мастеров из Тюменской области и Югры. С 25 ремесленниками, которые прошли конкурсный отбор, индивидуально в течение полутора месяцев работали бизнес-наставники и дизайнеры.

Любовь Голышева