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Предприятия Тюменской области получат возможность снабжать продукцией проекты "Газпрома"

Политика, 20:21 04 июня 2021

admtyumen.ru

Тюменская область и ПАО "Газпром" в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции.

Подпись на документах поставили губернатор Александр Моор и председатель правления "Газпром" Алексей Миллер.

В рамках дорожных карт "Газпром" взаимодействует c промышленным комплексом Тюменской области с 2016 года. Новые документы рассчитаны на 2021–2023 годы.

Как сообщает пресс-служба ПАО "Газпром", согласно достигнутым договоренностям, регион сформирует предложения предприятий по продукции для потенциального использования на объектах "Газпрома". Компания, в свою очередь, оценит соответствие этой продукции корпоративным техническим требованиям и определит объекты ее внедрения. Образцы оборудования и материалов, которые успешно пройдут сертификацию, включат в единый реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению в "Газпроме".

В решении стоящих задач и реализации стратегических проектов "Газпром" опирается в первую очередь на потенциал отечественных предприятий. Реализация дорожной карты будет способствовать освоению производства и росту объемов выпуска нового высокотехнологичного оборудования, повышению регионального научно-технического и промышленного потенциала.

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# Александр Моор , Алексей Миллер , Газпром , импортозамещение

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